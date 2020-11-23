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23 Kasım 2020 Pazartesi 20:01 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 23 Kasım koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 23 Kasım koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son duruma ilişkin verileri paylaştı. İşte 23 Kasım koronavirüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 161 bin 125 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 713 kişiye hastalık tanısı konuldu, 153 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 409 oldu, son 24 saatte 3 bin 254 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 377 bin 891'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, "Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin." ifadelerini kullandı.

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