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18 Eylül 2020 Cuma 18:47 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca İzmir'de açıklamalarda bulunuyor

Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir'de açıklamalarda bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir'de açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarında satırbaşları:

"Koronavirüs salgını ülkemizin sağlık altyapısının sınandığı bir dönem. Türkiye bu süreçte özelikle son 18 yılda oluşturduğu güçlü sağlık altyapısı ve insan gücüne yaptığı yatırımlarla kazandığı tecrübe ve özverili sağlık çalışanlarıyla başarılı bir sınav veriyor."

"Türkiye genelinde şu an erişkin yatak doluluk oranımız yüzde 48,5, yani yüzde 50'nin altında. Erişkin yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 66, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 33. Yani genel anlamda bir sorun olmadığını söyleyebiliriz."

"Son ay İzmir'de vaka sayımızda yüzde 42'ye varan, son hafta ise artış oranı yüzde 10 oranında gerçekleşti. Aydın'da son bir haftada bir ay öncesine göre yüzde 5 oranında düşüş görüyoruz."

"Yoğun bakıma giren, ağır hasta tanımına uyan, can kaybıyla sonuçlanan hasta sayılarımız dünya ortalamasının altındadır. Bunda, test sayımızın yüksek tutulması, temaslıların tespiti ve izolasyonu hastaların erkenden tedaviye alınması gibi çabalar çok etkili olmuştur."

"Koronavirüs salgını ülkemizin sağlık altyapısının sınandığı bir dönem. Türkiye bu süreçte özelikle son 18 yılda oluşturduğu güçlü sağlık altyapısı ve insan gücüne yaptığı yatırımlarla başarılı bir sınav veriyor."

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