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05 Kasım 2020 Perşembe 13:34 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca, İzmir'de açıklama yapıyor

Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Koca, İzmir'deki depremde yaralı olarak kurtarılan çocukları tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde ziyaretleri sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.

Sağlık Bakanı Koca, İzmir’deki depremde yaralı olarak kurtarılan çocukları tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde ziyaretleri sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Kurgu:</p><p><a h

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