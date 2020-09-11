Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da koronavirüs salgınının seyriyle ilgili toplantı yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da salgının seyrini ele aldıkları detaylı bir toplantı yaptıklarını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla bir toplantı yaptıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'daki salgın seyrini ele aldığımız detaylı bir toplantı yaptık. Virüsle mücadele, toplumsal bir mücadeledir. Ortak düşmana karşı birlikte mücadele edelim."