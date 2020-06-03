Sağlık Bakanı Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de toplandı. Toplantıda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından, basın toplantısı düzenliyor.

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM



Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 32 bin 325 test yapıldı, 786 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Dün 22 hasta vefat etti, 974 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 103 bin 44, vaka sayısı 165 bin 555, vefat sayısı 4 bin 585 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 633, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 271, iyileşen hasta sayısı 129 bin 921 oldu.