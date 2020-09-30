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30 Eylül 2020 Çarşamba 19:48 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satırbaşları:

"Salgında gözle görünmeyen her risk, izole edilmiş riskten çok daha fazla korkutucudur."

"Aşı için önümüzde 2-3 aylık zamanın kaldığı da düşünülürse tünelin ucu ve ışık görüldü."

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p><a href='#0' >tuna.tunca

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