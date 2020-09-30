Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.



Bakan Koca'nın açıklamalarından satırbaşları:

"Salgında gözle görünmeyen her risk, izole edilmiş riskten çok daha fazla korkutucudur."



"Aşı için önümüzde 2-3 aylık zamanın kaldığı da düşünülürse tünelin ucu ve ışık görüldü."

