Sağlık Bakanı Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığından toplandı.

Toplantı sonrası Bakan Koca basın açıklaması yapıyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satırbaşları:

"Bugün, biz ve dünya virüsün saldırısı karşısında baştakinden daha zor bir dönemdeyiz."

"(Kovid-19) Virüsün iz sürücüleri olan filyasyon ekiplerimizin sayısı 6 binden 11 bin 238'e çıkmıştır."



"Her gün ortalama 100 bin test yapılıyor. Artan yeni hasta ve ağır hasta sayısı bugüne kadar kimsenin tedavi almasına mani olmamıştır."

"(Kovid-19 ile mücadele) İlk döneme kıyasla sağlık çalışanlarımızın yükü 4-5 kat artmış durumda."

"HES uygulamasının indirilmediği cep telefonu kalmamalı."

"(HES kodu) Bugüne kadar izolasyonda olması gerektiği halde dışarı çıkmaya teşebbüs eden yaklaşık 140 bin kişi bu sistemle engellenmiştir."

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

"Çok sayıda insanımız tedbir almayarak her gün kendini virüse maruz bırakmaktadır, özellikle iki aydır bulaşma hızlanmış durumda."

"Sorumsuzluk göstererek toplumda risk oluşturan kişilere karşı bir diğer önlem akıllı bileklik uygulamaları olacaktır."

"Bilimsel gelişmeler salgının sonunun yakın olduğunu gösteriyor. İnsan aklı koronavirüs karşısındaki galibiyetini yakın zamanda ilan edebilecek"

"Sağlık Bakanlığının izniyle Çin Sinovac aşısının Türkiye'deki ilk uygulamasına Hacettepe Üniversitesinde 3 gönüllü sağlık çalışanında başlandı"

"(Aşı çalışmaları) Bilim dünyası yıl sonuna kadar sonuç alınacağı konusunda hemfikir."

"Yatak doluluk oranı yüzde 51.6, yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 66.3, ventilatör doluluk oranımız ise yüzde 33.6."

"(Kovid-19) İstanbul'un son hafta artış trendinin azaldığını ama önümüzdeki haftaların son derece önemli olduğunu söylemek istiyorum."

"(Yoğun bakım yatak doluluk oranı) İzmir yüzde 72.5, Ankara yüzde 63.23, İstanbul ise yüzde 59.61 olarak görülüyor."

"(Yoğun bakım yatak doluluk oranı yüksek iller) Bartın yüzde 77.32, Batman yüzde 76.4, Sakarya yüzde 76.33, Ordu yüzde 75.98, Samsun yüzde 75.74"

"(Çin'den gelen aşı) Ağırlıklı sağlık çalışanları gönüllü olarak katıldı. Baştan 1200 kişiye, devamında 10 bin kişiye yapılmış olacak."

"(Aşı) Yıl sonuna kadar dünyada birçok ülkede uygulamasının başlayacağına, bizim de yıl sonuna kadar bunu başlatabileceğimize inanıyorum"

"(Rusya'da geliştirilen aşı) Faz-3 için eksiklikler tamamlandığında haftaya izin verilebilir."