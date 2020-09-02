Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3922
  • 8,7555
  • 460.385
  • 1083.91
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapıyor
02 Eylül 2020 Çarşamba 19:30 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı saat 17.00'da başladı. Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında toplanan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca açıklamalarda bulunuyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası Bakan Koca açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın açıklamasından satırbaşları:

"Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşıyoruz, bayramlar ve düğünlerdeki hareketlilik ve dikkatsizliklerimiz bizi bu eşiğe getirdi."

"Hastaların ve yitirdiğimiz canlarımızın sayısı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tekrar artıyor."

"Salgın artarak devam ediyor. Virüs her geçen gün daha fazla insana bulaşıyor. Her gün test sayımızı artırıyoruz. Yeni hasta sayımız düşmüyor."

2 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'den Yunanistan'ın iddialarına yanıt: Tamamen hayal mahsulüdür
Francisco Montero, Beşiktaş'ta
Kadına şiddetin baş suçlusu alkol… Akşam TV Cep Belgesel'de…
Aksungur İHA'dan büyük başarı... 49 saatlik uçuşa imza attı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: ABD'nin GKRY'ye silah ambargolarını kaldırması bölgesel barış ve istikrarı zehirlemektedir
Bir dakikada gündem

Bir dakikada gündem

2 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatları anlık ne kadar

2 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatları anlık ne kadar oldu?

Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geç

Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Emekliliklerinde edindikleri hobi gelir kapıları oldu

Emekliliklerinde edindikleri hobi gelir kapıları oldu