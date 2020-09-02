Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası Bakan Koca açıklamalarda bulunuyor.



Bakan Koca'nın açıklamasından satırbaşları:

"Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşıyoruz, bayramlar ve düğünlerdeki hareketlilik ve dikkatsizliklerimiz bizi bu eşiğe getirdi."

"Hastaların ve yitirdiğimiz canlarımızın sayısı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tekrar artıyor."

"Salgın artarak devam ediyor. Virüs her geçen gün daha fazla insana bulaşıyor. Her gün test sayımızı artırıyoruz. Yeni hasta sayımız düşmüyor."

2 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

