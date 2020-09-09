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  3. Sağlık Bakanı Koca 11 ilin sağlık müdürleriyle videokonferans ile görüştü
09 Eylül 2020 Çarşamba 00:52 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca 11 ilin sağlık müdürleriyle videokonferans ile görüştü

Sağlık Bakanı Koca 11 ilin sağlık müdürleriyle videokonferans ile görüştü

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle mücadelede ek tedbirlerin konuşulduğu Muğla, Ağrı, Kocaeli, Konya, Mersin, Van, Manisa, Malatya, İzmir, Tekirdağ ve Adana sağlık müdürleriyle yapılan videokonferans toplantısı sonrası "İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 ilin sağlık müdürüyle videokonferans görüşmesi yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Muğla, Ağrı, Kocaeli, Konya, Mersin, Van, Manisa, Malatya, İzmir, Tekirdağ ve Adana'nın sağlık müdürleriyle yaptığı il değerlendirme toplantılarıyla ilgili paylaşımında, "11 ilimizin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı video konferans görüşmesi yaptık. İllerimizin durumu, filyasyon ekiplerinin performansı, erken ilaç kullanımı ve takibiyle, bu illerimizde alınması gereken ek tedbirleri konuştuk. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." ifadelerini kullandı.

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