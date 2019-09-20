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  3. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Neslican Tay için başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Neslican Tay için başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Neslican Tay için başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Neslican Tay için başsağlığı mesajı yayınladı.

Koca, yayınladığı mesajda, "Mücadele azmi, neşesi ve kararlılığıyla hepimize örnek olan, üç kez yendiği hastalığa karşı son savaşını kaybeden Neslican Tay kızımızın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sevgili Neslican’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

 

 

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