Sağlık Bakanı Fahrettin Koca talimat verdi, Nazlı hayaline kavuşacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki gün önce gittiği Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören çocukları ziyaret etti. 16 yaşındaki Nazlı Özdaş ile tanışan Bakan Koca, üç kardeşiyle birlikte yedikleri taze peynirden Bruselloz hastalığına yakalanan Özdaş’ın maddi imkansızlıklar nedeniyle okulu bıraktığını öğrendi.

MÜZİKTE YETENEKLİ



Özdaş’tan iyileşince eğitimine 8’inci sınıftan devam etme sözü alan Bakan Koca, Özdaş için talimat verdi. Genç kız, artık Başkale Kız Meslek Lisesi Pansiyonu’nda kalacak. Kardeşinin müzik konusunda yetenekli olduğunu belirten 19 yaşındaki ağabey Kamuran Özdaş, şunları anlattı: “Nazlı, hayvanların peynir ve sütlerinden insana geçen Bruselloz hastalığına yakalandı. Şimdilik sağlık durumu iyiye gidiyor. Maddi sorunlar nedeniyle maalesef 8’inci sınıfa kadar okuyabildi. 7 kardeşiz. Babam hayvancılıkla uğraşıyor. Annem ev hanımı. Babamın da ciddi sağlık sorunları var. Ona yardım edebilmek için beden eğitimimi 7’inci sınıftan itibaren bırakmak zorunda kaldım.”

HAYATI DEĞİŞECEK



“Sağlık Bakanımız sağ olsun Nazlı’nın okuması için gerekli koşulların sağlanması talimatını verdi. Belki bu sayede kardeşimin hayatı değişecek. Nazlı’nın en büyük hayali müzik öğretmeni olabilmek. Kardeşim müzik konusunda çok yetenekli.”