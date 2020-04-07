Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklaması saat kaçta? Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklaması vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 15.00'te toplantı yapmak amacıyla toplandı. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek. Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Sorusunun yanıtı haberimizde…

FAHRETTİN KOCA NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından bugün (7 Nisan) saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

KORONAVİRÜS SON DURUM TÜRKİYE

Sağlık Bakanlığı’nın dün akşam saatlerinde açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 3 bin 148 kişiye corona virüs tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı 30 bin 217'ye, can kaybı 649'a yükseldi. Korona virüsü tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı böylelikle 1326 olmuş oldu.

Bakan Koca Açıkladı! Koronavirüsün Türkiye ve Avrupa'daki seyri...