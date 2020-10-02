Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, "Son haftalarda yapılan bölgesel müdahalelerin sonuçlarını gördük. Konya dahil yüksek artışlardan söz ettiğimiz birçok ilimizde hızla başarı sağlayıp salgının seyrini kontrol altına aldık." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye genelinde (vakalarda) düşüşlerimiz devam ediyor. Yataklarımızın Türkiye genelinde yüzde 44'ü, yoğun bakımlarımızın yüzde 65'i dolu. Sağlığa yapılan yatırımlar, güçlü altyapımız ve fedakarca çalışan sağlıkçılarımız sayesinde, salgınla mücadeleyi birçok ülkeden daha etkin yürüttüğümüze inanıyorum." dedi.