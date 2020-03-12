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  3. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs için süre verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs için süre verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs için süre verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında açıklamada bulundu. Bakan Koca açıklamasında, “ İki ay direnelim. Yazın virüsün etkisi azalıyor. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner.” İfadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından koronavirüse ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

Koca, paylaşımında, "İki ay direnelim. Yazın virüsün etkisi azalıyor. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner" ifadelerini kullandı.


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