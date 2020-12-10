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  • Sadece kimlik kartıyla seyahat edilecek... Azerbaycan'la imzalar atıldı
10 Aralık 2020 Perşembe 18:52 | Son Güncelleme:

Sadece kimlik kartıyla seyahat edilecek... Azerbaycan'la imzalar atıldı

Sadece kimlik kartıyla seyahat edilecek... Azerbaycan'la imzalar atıldı
AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan protokolle, iki ülke arasında çok yakında sadece kimlik kartıyla seyahat edilebileceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan protokolle, iki ülke arasında çok yakında sadece kimlik kartıyla seyahat edilebileceğini duyurdu.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşim Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz. Tek Millet İki Devlet'e de bu yakışır! Hayırlı olsun!"
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