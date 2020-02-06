Kahreden detay! Pilotlar o anonsa yanıt verememiş

İZMİR-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait Boeing 737-800 tipi uçak, saat 18.30’ta Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na indikten sonra duramayarak pistten çıktı. 50 metre kadar sürüklenen uçak 30-40 metreden toprak zemine düştü.

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki kazanın gerçekleşmesinden 3 dakika 40 saniye sonra kule görevlisinin Sabiha Gökçen Hava Trafik Kontrol Merkezi'ndeki kadın hava trafik kontrolörünün pilotlar ile iletişim kurmak adına yaptığı anonslar iletişim frekansında yankılandı. Kontrolör saat 18:21'de pilota ulaşmak için sefer çağrı adı ile art arda anons yapmaya başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'ndeki hava trafik kontrolörleri 5 kez, seferin çağrı adı ile pilota ulaşmaya çalıştı. Kokpit ekibi yaralı olduğu için yapılan anonslara cevap veremedi.

O anonslar şöyle:

Kule: "Pegasus 87R ifadelerim alınıyor mu?

Kule: 87R Gökçen?

Kule: Konuşan Gökçen ground, duyuyor musunuz beni?

Kule: Pegasus 87R?

Kule:Pegasus 87R?

Başka bir uçağın pilotu:87R, sizi arıyor efendim Gökçen...

PİLOTLARIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Pistten çıkan uçakta hafif yaralanan kaptan pilot M.A'nın Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisinin sürdüğü, diğer pilot F.P.'nin ise durumunun ağır olduğu ve Şişli'deki Amerikan Hastanesinde tedavi altında olduğu bildirildi.

(DHA-AA)