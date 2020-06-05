Sabiha Gökçen'de rekor başlangıç

İlkay DİKİCİ / İSTANBUL, (DHA)-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, yaklaşık 2,5 aylık karantina sürecinden sonra rekor başlangıç yaptı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nı 4 Haziran’da 15 bin yolcu kullandı.

Normalleşme adımlarıyla birlikte İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 1 Haziran itibarıyla kapılarını açtı. Maskesiz yolcu kabul edilmeyen terminal binasında koronavirüs salgınına karşı tüm önlemler alındı. Havalimanının girişlerine termal kameralar yerleştirilirken, bina içerisinde yolcuların rahatlıkla görebildiği tüm noktalara sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarılar asıldı. AnadoluJet ve Pegasus Havayolları, normalleşme adımlarıyla 4 Haziran’da iç hat uçuşlarını arttırdı. Yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından, yolcular kontrollü sosyal hayat kurallarıyla seyahatlerini gerçekleştiriyor. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi (İSG) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Sabiha Gökçen’de 4 Haziran tarihinde 54’ü gidiş, 58’i geliş toplam 112 sefer yapılırken, 15 bin yolcu taşındığı öğrenildi.