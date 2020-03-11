Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında ön rapor ortaya çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasının savcılığa ulaşan ön raporunda şunlara yer verildi:

"Ses kayıtlarına göre inişten yaklaşık 6 dakika önce uçağa düşen yıldırım sebebiyle hava aracında herhangi bir sorun olma ihtimali nedeniyle pilotlardaki stresin arttığı ve bir an önce iniş yapılmak istendiği belirlenmiştir."

DHA'nın aktardığı habere göre, savcılığa ulaşan ön rapordan, ayrıca şu ifadelere de yer verildi:

"Taksi yolu civarında manuel frenleme yapılmadığından 6 saniye boyunca hava aracının hızında yavaşlama yönünde değişiklik meydana gelmemiş; hemen akabinde ivedilikle frenleme başlatılmış, pist sonuna kadar bu şekilde devam edilmiştir."