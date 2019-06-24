'S-400'ler tercih değil egemenlik sorunudur'

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Gündem Özel” canlı yayın programında, Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sencer İmer, Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen ve Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, “S400 hava savunma sistemleri” ve “Doğu Akdeniz’deki doğal kaynakların çıkarılması”nın da aralarında bulunduğu, Türkiye’nin gündemine ilişkin konuları tartıştı. Feyzioğlu, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alınmasının önemine işaret ederek şöyle konuştu:

GÜVENLİK İÇİN ŞART

“Türkiye, derhal hava savunma sistemini en güçlü şekilde kurmak zorundadır. Ankara’da yaşıyorsunuz, güvenliğiniz için... Atatürk Barajı’nın, köprülerimizin, fabrikalarımızın, şehirlerimizin, 82 milyonun güvenliği için. Türkiye’yi füzeyle saldırıp büyük yıkım yaratabilecek ülkeler, ABD ve Rusya’yı bir kenara bırakıyorum, İran... İran’ın eğer isterse Türkiye’ye saldırıp ağır bir yıkım açma gücü var. Şaşıracaksınız, Suriye... Suriye’nin elindeki füzeler Türkiye’ye ağır zarar verebilecek güçte. İsrail’in ve Ermenistan’ın elinde var. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti’nin bunlara karşı etkili savunma sistemi NATO’dan talep edip, NATO artık hangi ülke bize o sırada gönderebilirse onların askerleriyle birlikte Türkiye’ye gelecek Patriot sistemleri...

İDDİADA BİLE BULUNMADIK

"S-400 hava savunma sistemleri Türkiye açısından bir tercih olmaktan çıkmış, 82 milyonun can güvenliğini korumak adına bir egemenlik sorunu haline gelmiştir. Türk hükümetinin pozisyonu, hiçbir zaman S-400’leri mevcut radar sistemine entegre etmek olmamıştır. NATO sistemine entegre etme iddiasında bile bulunmamıştır.”

Etrafımız ateş çemberi altında

Ufuk Üniversitesi Prof. Dr. Sencer İmer: “Türkiye kendini havadan güvence altına almak mecburiyetinde. Bu, bir savunma sistemi, bir taarruz sistemi değil.”

Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen: “Türkiye’nin etrafı ateş çemberi. Tehdit kaynakları Doğu’dan gelmiyor, Batı’dan NATO içinden. Silah sistemlerimizi de bu tehditlere göre seçmemiz lazım.”

Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk: “S400 doğru sistem. Sıralama yaparsak bir numarada S400 var, iki numarada Çin füzesi var, üç numarada Patriot. Biz S400 aldığımızda dünyada başka alan yoktu. Şimdi Hindistan almaya çalışıyor.”