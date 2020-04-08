Ruters tüm dünyaya duyurdu: Koronavirüsü Çin'e Harvard profesörü mü sattı?

Dünya Harvard Profesörü Charles Lieber'i konuşuyor. Koronavirüs salgınını laboratuvarda bularak Çin'e sattığı iddia edilen Lieber'in ABD'de gözaltına alındığı öne sürüldü. Reuters, ABD Adalet Bakanlığı'nın iddiaları yalanladığını okuyucularına servis etti. Ancak sosyal medyada Liber güçlü şekilde suçlanmaya devam ediliyor.

DÜNYANIN HER YERİNDE BU İDDİA KONUŞULUYOR

Dünyanın hemen her yerinde Harvard profesörü Dr. Charles Lieber'in virüsü ABD'de üretip Çin'e sattığı ve ABD'nin ulusal güvenlik sırlarını Çin ile paylaştığı, sosyal medyada yer alan iddialara göre ise, Lieber'in virüsü ABD'de üretip Çin'de Wuhan Teknik Üniversitesi'ne gönderdiği ve buradan yüklü miktarda para aldığı konuşuluyor.

Harvard Üniversitesi Kimya ve Kimyasal Biyoloji Bölümü Başkanı olan 60 yaşındaki Dr. Charles Lieber'in Çinli kuruluşlarla yüz binlerce dolar karşılığında iş yaptığı öğrenilirken 'yalan ifadeleri' sonrası gözaltına alındı. Mahkeme belgelerine göre, Lieber'in Harvard'daki araştırma grubu, Ulusal Sağlık Enstitüleri ve Savunma Bakanlığı'ndan yapacakları araştırmalar için 15 milyon dolardan fazla fon almıştı.

Lieber'in Çin'deki Wuhan Teknoloji Üniversitesi'ne (WUT) olan bağlılığından ve üst düzey bilim adamlarını ülkeye çekmek için Çinli yetkililerle yaptığı bir sözleşme hakkında yalan söylediği iddia ediliyor.

"1.5 MİLYON DOLAR ALDI" İDDİASI

Çin üniversitesi tarafından kendisine ayda 50 bin dolar ödendiği ve WUT'ta bir nanobilim araştırma laboratuvarı kurması için 1,5 milyon dolar karşılığında anlaştığı iddiaları da yer aldı.

Yalan ifade vermek sebebiyle suçlu bulunan Lieber halkında espiyonaj ve ticari sırları satma suçlamaları da yöneltilmesi ise farklı iddiaları da beraberinde getirdi.