Rusya'nın 'biz hazırız' teklifine Türkiye'den sert cevap: Bizim muhatabımız Rum kesimi değil

Dışileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un, "Eğer her iki taraf da ilgilenirse, Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye arasında iyi komşuluğun inşasına katkıda bulunmaya hazırız." sözlerine sert tepki gösterdi.

"BİZİM MUHATABIMIZ RUM KESİMİ DEĞİL"

Rus mevkidaşının arabulucukluk tekliflerini kabul etmediklerini belirten Çavuşoğlu, "Bizim muhatabımız Rum kesimi değil. Onların muhatabı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Ara buluculuk yapmak istiyorsanız objektif ve tarafsız olmalısınız." açıklamasında bulundu.

İdlib'de ateşkesin kalıcı hale getirilmeye çalışıldığına da değinen Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: