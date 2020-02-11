Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile aramızdaki anlaşma uygulanmak zorunda!
Son Dakika Haberleri.. Kremlin'den yapılan açıklamada, İdlib'deki durumun endişe verici olduğu ve Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşmanın uygulanmak zorunda olduğu belirtildi.
Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin Kremlin'den bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, "İdlib'deki durum endişe verici. Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma uygulanmak zorunda" denildi.
Açıklamada ayrıca Rus ve Suriye kuvvetlerine yönelik tüm saldırıların durması gerektiği vurgulandı.
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