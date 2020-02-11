Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0359
  • 6,5921
  • 304.287
  • 118101
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile aramızdaki anlaşma uygulanmak zorunda!

Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile aramızdaki anlaşma uygulanmak zorunda!

Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile aramızdaki anlaşma uygulanmak zorunda!

Son Dakika Haberleri.. Kremlin'den yapılan açıklamada, İdlib'deki durumun endişe verici olduğu ve Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşmanın uygulanmak zorunda olduğu belirtildi.

Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin Kremlin'den bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İdlib'deki durum endişe verici. Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma uygulanmak zorunda" denildi.

Açıklamada ayrıca Rus ve Suriye kuvvetlerine yönelik tüm saldırıların durması gerektiği vurgulandı.

Ayrıntılar geliyor...

>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız

Defne Samyeli Cem Yılmaz'a kıyamadı!
Demet Akalın alay konusu oldu
Yasak Elma'dan Şeyma Subaşı'na olay gönderme!
Serdar Ortaç'ın yeni aşkı ortaya çıktı!
Kuruluş Osman dizisine flaş transfer!
<p>Rusya´ya bağlı Dağıstan´ın Derbent şehrinde bir apartman inşaatında çalışan inşaat işçileri binan

2 İnşaat İşçisi, İskele Çökünce 9´uncu Kattan Yere Çakıldı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Sultan II. Abdülhamid ile ilgili bilinmeyenler… Neden fotoğraf arşivi tuttu?

Türkiye'nin siber kalesi açıldı