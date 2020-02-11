Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile aramızdaki anlaşma uygulanmak zorunda!

Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin Kremlin'den bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İdlib'deki durum endişe verici. Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma uygulanmak zorunda" denildi.

Açıklamada ayrıca Rus ve Suriye kuvvetlerine yönelik tüm saldırıların durması gerektiği vurgulandı.

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