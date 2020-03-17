Rusya'dan dönen Marmaris Belediye Başkanı eve kapandı

İlçeye geldikten sonra yazılı açıklama yapan Oktay, belediye meclis üyesi Kırlı ile birlikte kendilerini 14 gün toplumdan izole etme kararı aldıklarını kaydetti. Oktay, bu süreçte belediye ile ilgili görev ve sorumluluklarını iletişim araçları aracılığıyla evden yürüteceğini kaydetti.