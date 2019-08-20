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  3. Rusyadaki patlamanın ardından bölgeye radyasyon yayıldığı onaylandı

Rusyadaki patlamanın ardından bölgeye radyasyon yayıldığı onaylandı

Rusyadaki patlamanın ardından bölgeye radyasyon yayıldığı onaylandı

Rusya’nın Arhangelsk bölgesinde bulunan bir Rus jet tahrik sistemi laboratuvarında meydana gelen patlamanın radyasyon seviyelerinde artışa yol açtığı bildirildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Rusya’nın Avrupa’da yer alan kısmının kuzeyinde bulunan Arhangelsk bölgesinde meydana gelen esrarengiz patlamanın ardından Federal Hidrometeoroloji ve Çevre İzleme Servisinden (Rosgidromet) uzmanlar, bölgede radyoaktif atıl bir gaz bulutunun geçmesiyle bağlantılı olarak gama radyasyonu artışı olduğunu bildirdi.

Bölgedeki gama radyasyonu artışını gösteren bir tablo

8 Ağustos’ta yaşanan patlama, sıvı tahrik sisteminin test edilmesi sırasında Severodvinsk yakınlarında bir askeri eğitim sahasında meydana geldi. Kaza sonucunda, iki askeri personel ve Rusya’nın devlet atom şirketi Rosatom’dan beş bilim insanının öldüğü bildirildi.

Patlama ve sonrasında radyasyon seviyelerindeki yükseliş, bilim insanlarının güvensiz koşullar altında yeni bir füze türü için nükleer itiş sistemi test ettiği yönündeki spekülasyonlara yol açtı.

Ek olarak, Norveç’in radyasyon ve nükleer güvenlik otoritesi DSA, Rus sınırında bulunan Svanhovd’da, 9-12 Ağustos tarihleri ??arasında toplanan numunelerde, hava filtresi istasyonunda radyoaktif iyotu tespit ettiğini söyledi.

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