Rusya, Libya'ya Suriyeli savaşçı göndermeye hazırlanıyor

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Kuneytra'da 2018'de Esed rejimiyle uzlaşı imzalayan eski muhalif grup Liva en-Nukba komutanı Ebu Cafer Memtene, emrindeki 300-400 silahlı kişiyi Hafter'in saflarında para karşılığında savaştırma konusunda Rusya ve rejim güçleri ile anlaştı.

Anlaşmaya göre, Kuneytralı söz konusu savaşçılar, kısa süre içerisinde Suriye'de Rusya'ya ait kamplarda hızlandırılmış eğitimden geçecek.

Ruslardan aylık yaklaşık 1000 dolar maaş alacak savaşçılar, eğitimlerinin ardından Libya'ya gönderilecek.

Daha önce farklı gruplardan oluşan Suvar Suriye Cephesi'nin komutanlığını yapan Ebu Cafer Memtene, 2017 yılında İsrail'in desteğiyle ayrılarak kendi askeri birliğini kurdu.

KUNEYTRA'DAKİ UZLAŞI



Suriye'de çatışmaların şiddetlenmesi üzerine, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya, Dera ve Kuneytra illerini Mayıs 2017'de gerginliği azaltma bölgesi ilan etti.

Ancak İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın askeri müdahalesiyle yeniden güçlenen Esed rejimi, Haziran 2018'de bölgeye kara saldırısı başlattı.

Rusya'nın ara buluculuğuyla muhaliflerle yapılan görüşmede, bölgede kalmak isteyenler uzlaşıya imza atarak ellerindeki ağır silahları rejim güçlerine teslim ederken, uzlaşmayı reddeden gruplar ise zorunlu göçle ülkenin kuzeyine gönderildi.

Tahliyelerin tamamlanmasının ardından Esed rejimi, Temmuz 2018'de Dera ve Kuneytra illerinin tümünü ele geçirdiğini ilan etti.

AA



