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  3. Rusya ile 13. kara devriyesi tamamlandı

Rusya ile 13. kara devriyesi tamamlandı

Rusya ile 13. kara devriyesi tamamlandı

Türk ve Rus askerleri, Suriye'nin Ayn el Arap bölgesinde 13. ortak kara devriyesini icra etti.

Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların da iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki 13’üncü kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Ayn el Arap bölgesinde icra edilen 13’üncü kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA’lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 7 km derinlikte ve 56 km kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı.

 


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