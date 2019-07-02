Rusya duyurdu! S-400'ün ardından üretilen S-500'ün öyle bir özelliği var ki...

Chemezov, Rusya’nın S-500 füze savunma sisteminin üretimine başladığını duyurdu. İlk bilgilere göre, S-500, 600 kilometre ötedeki hedefleri vurma kabiliyetine sahip olacak. Tek seferde 10 hedefe kadar kilitlenebilecek ve hızları saniyede 7 kilometreyi aşmayan balistik hedefleri vurabilecek.



S-500’LER 600 KİLOMETRE ÖTEDEKİ HEDEFLERİ VURABİLİYOR



Yeni nesil S-500 füzeleri uzaktaki ve yüksekteki hedefleri vurabilme özelliği ile kıtalar arası balistik füzeleri de yakalayabiliyor. S-500’ler aynı zamanda uçak, helikopter, seyir füzeleri ve diğer hava araçlarını vurma özelliğine de sahip. 600 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabilen S-500’ler saniyede 7 kilometre hızla ilerleyen süpersonik 10 balistik hedefi aynı anda vurabiliyor. 27 kilometre yükseğe çıkabilene S-500’ler hipersonik roketleri de vurma kabiliyetine sahip.



S-500 Füze Savunma Sisteminin genel özellikleri

S-500 yeni nesil bir yüzeyden-havaya füze sistemidir. Bu kıtalararası balistik füze hipersonik seyir füzeleri ve uçaklara karşı etki yanı sıra yok etmek için tasarlanmıştır ve Havadan Erken Uyarı, Kontrol ve Jamming uçaklarına karşı hava savunması sağlar. 600 km (370 mil) Balistiksavar Füze (BSF) ve 400 km (250 mil)[4] hava savunma planlı menziline sahip S-500, algılama ve aynı zamanda uçan 10 balistik süpersonik hedefe kadar angaje olması mümkün olacaktır, 7 km/s sınırına saniyede 5 kilometre (11.000 mil;, 18.000 km/s 3,1 mil/s) hıza (25,000 km/saat; 4,3 mil/s 16.000 mil) sahiptir. Aynı zamanda hipersonik seyir füzeleri ve Mach 5'ten daha yüksek hızlarda diğer hava hedeflerini ve yanı sıra uzay araçlarını yok etmeyi amaçlamaktadır. Angaje bir hedefin rakımı 180–200 km (110-120 mil) arasında olabilir.



Sistem son derece hareketli olacak ve hızlı konuşlandırılabilirliğe sahip olacaktır. Uzmanlar, sistemin yeteneklerini sonuna kadar kullanan ve orta bölümlü düşman kıtalararası balistik füzelerini etkileyebilirliğine inanmaktadır. Ancak Almaz-Antey tarafından oluşturulan raporlar dış hedef belirleme sisteminin (HBS Voronej-DM ve füze savunma sistemi A-135 radarı Don-2N) düşmanı balistik füzelerin orta erken uçuş kısmını durdurmada S-500 projesinin son aşamalarında yetenekli olacağını söylemektedir.