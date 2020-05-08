Ruslardan Türkiye'ye Mehter Marşlı destek

Rus Kızıl Ordu Korosu, Türkiye'nin Covid-19 mücadelesine moral desteği sağlamak için Mehter Marşı'nı seslendirdikleri bir video hazırladı. Video, “Kahraman Türk Milletine saygıyla ve sevgiyle” notuyla paylaşıldı.

Kızıl Ordu Korosu'ndan Türkiye'ye destek

2016 yılında geçirdikleri uçak kazasından sonra ilk yurt dışı konserini geçen yıl İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştiren Kızıl Ordu Korosu'nun repertuvarında 2000'den fazla eser bulunuyor.

Söz konusu videoyu, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği de sosyal medyadan paylaştı.