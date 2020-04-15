Rus uzmandan 'en riskli grup' uyarısı! 'Öz koruma güdüleri çalışmıyor'

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma şansının sadece önlemlere uyulmasına bağlı olmadığını, beynin nasıl çalıştığının da bunda etkili olduğunu ifade eden Rus psikolog Sergey Lang, en kırılgan grupta kendilerinin kırılgan olduğunu düşünmeyen bireyler bulunduğunu vurguladı.

Sputnik'te yer alan habere göre,Lang, "Kişi hastalanamayacağını düşündüğünde, öz koruma güdüleri çalışmıyor. Bu kişi, kendisinde oluşacak tehlikeli emareleri fark edemez, koronavirüs belirtileri olsa da, bunun sıradan bir nezle olduğunu düşünüp izolasyon kurallarına uymaz. Kişinin kendisine asla bir şey olmayacağını düşünmesi çok tehlikeli bir durum" dedi.

Diğer taraftan Lang, aşırı endişenin de iyi sonuçlar doğurmayacağını söyledi.

Lang, "Madalyonun öteki yüzü de var. Kişiler paniğe kapılır, mutlaka hastalığa yakalanacağını düşünerek korkarlar. Bu düşünceye o kadar kapılırlar ki, hastalığın belirtileri kendileri görülmeye başlar ancak bunlar yalancı belirtilerdir. Bu kişiler sürekli stres halinde olduklarından sinir sistemini öldürürler ve kalp krizi, inme geçirebilir ve hatta akıl sağlıklarını yitirebilirler" ifadelerini kullandı.

Lang, hastalıktan korunmanın en iyi yolunun el yıkama, sosyal mesafeyi koruma ve olumsuz düşünmeme gibi Dünya Sağlık Örgütü tarafından verilen tavsiyelere uymak olduğunu ekledi.