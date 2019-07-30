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Rus uzay kargo aracı okyanusa düşürüldü

Rus uzay kargo aracı okyanusa düşürüldü

Uluslararası Uzay İstasyonu’na kargo taşıması yapan Rus kargo aracı, görevini tamamlamasının ardından Pasifik Okyanusu’nun güneyine başarılı bir şekilde düşürüldü.

TM Dijital Haber Merkezi

Uluslararası Uzay İstasyonu’na kargo göndermek amacıyla 4 Nisan 2019 tarihinde Baykonur uzay merkezinden Soyuz-2.1a roketi ile fırlatılan Progress MS-11 kargo aracı, görevini tamamlamasının ardından Pasifik Okyanusu’nun güneyine kontrollü bir şekilde düşürüldü.

Rusya Makine Kurulumu Merkez Araştırma Enstitüsünden (TsNIIMash) yapılan açıklamada, “Progress MS-11 Pasifik Okyanusu’nun güneyine düşürüldü.” denildi.

TsNIIMash, “Atmosferik girişte yanan kargo aracı parçalandı. Aracın enkazı Pasifik Okyanusu’nun güneyindeki belirlenmiş alana (Türkiye saati ile) 17:30’da düşürüldü.” açıklamasında bulundu.

Progress MS-11 kargo aracı Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Türkiye saati ile 13:44’te ayrılmıştı.

4 Nisan 2019’da Baykonur uzay merkezinden Soyuz-2.1a roketi ile uzaya fırlatılan ve aynı gün içinde Uluslararası Uzay İstasyonu’na bağlanan araç, üç saat 22 dakikada Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşarak bir rekor kırdı. Progress MS-11 kargo aracı bu kadar kısa bir sürede istasyona ulaşan ilk uzay gemisi oldu.

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