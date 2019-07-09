Rusya'dan satın aldığımız S-400'ler Antonov An-124 Ruslan uçağıyla gelecek

İddiaya göre sistemlerin dünyanın en büyük askeri nakliye uçağı Antonov An-124 ‘Ruslan’ ile getirilmesi planlanıyor.

Haberair’ın haberine göre Rus internet medyasında yer alan haberlerde, sistemlerin yüklendiği, birkaç gün içerisinde Türkiye’ye doğru yola çıkacağı yazılıyor. Rusya daha önce S-300 Hava Savunma Sistemlerini Suriye'ye ulaştırmak için Antonov An-124 Ruslan'ı kullanmıştı.

NATO’DA ‘CONDOR’ OLARAK BİLİNİYOR

Antonov An-124 uçağının adı NATO’da ‘Condor’ ismiyle de biliniyor. 314 tonluk ağırlığıyla dünyanın en büyük uçağı olarak kabul edilen Antonov An-225 ‘Mriya'nın küçük kardeşi olan Antonov An-124 ‘Ruslan’, en büyük askeri nakliye uçağı olmakla birlikte Mriya'nın ardından en büyük ikinci uçak. İlk uçuşunu 1982 yılında yapan Antonov An-124 Ruslan, 10 bin metre yükseklikte 4 bin 500 kilometre uzaklığa 120 ton kargo taşıyabiliyor. Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen Antonov AN-124 Ruslan'ın yerini dolduracak ve dünyanın en büyük kargo uçağı olacak yeni bir uçak inşa etmek isteyen Rusya, 2027'ye kadar yeni askeri nakliye uçağının inşasını tamamlamayı hedefliyor.