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  3. Rus Savaş gemisi 'Azov' İstanbul Boğazı'ndan geçti
03 Haziran 2020 Çarşamba 17:23 | Son Güncelleme:

Rus Savaş gemisi 'Azov' İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus Savaş gemisi 'Azov' İstanbul Boğazı'ndan geçti

RUS savaş gemisi 'Azov' İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik ederken geçişi sırasında silahlı bir askerin geminin ön bölümünde sipere yattığı görüldü.

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait RFS 151 Borda numaraları 'Azov' adlı savaş gemisi saat 16.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görüldü. Gemideki bazı askerler kıyının fotoğrafını çekerken bazı ise boğazı seyretti.

SİPERE YATARAK GEÇTİ

Geminin boğaz geçişi sırasında silahlı bir askerin geminin ön bölümünde sipere yattığı görüldü. Geminin boğaz geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizine açıldı.

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