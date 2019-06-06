Rus profesörden S-400 krizine çarpıcı yorum: ABD vazgeçmek zorunda kalacak

EMRE ÖZTÜRK

Türkiye S-400’ler konusunda ABD karşısında geri adım atmıyor. Savunma Bakanı Hulusi Akar S-400’lerin gelişinin Haziran’a yetişmeyebileceği ancak önümüzdeki aylarda geleceğini ifade etti. ABD’nin, Türkiye’yi F-35 programından çıkarmakla tehdit etmesinin ardından gündeme “Bu gerçekleşirse ne olacak?” sorusu da geldi. Rusya’nın ünlü Rus-ABD ilişkileri uzmanı ve askeri tarih profesörü Prof. Ivanoviç Kaganov bu soruyu AKŞAM için yanıtladı. Dünya genelinde S-400’lere ilişkin talebin arttğını ve ABD’nin bir noktaya kadar ambargo ile bu serbest piyasa faktörünü engelleyebileceğini ifade eden Kaganov, Türkiye özelinde ABD’nin esas korkusunun ülkede Rus silah ve teknoloji lobisinin oluşması olduğunu ifade etti. Coğrafya ve tarihin Türkiye ve Rusya’yı Orta Doğu’da ortak çalışmaya zorunlu kıldığının altını çizen Profesör Kaganov, ABD’nın sonunda ısrarından vazgeçeceğini de dile getirdi. Kaganov, “ABD’nin kabul edemediği şey ise ülkelerin ihtiyaçlarını belirleme özgürlüğüne sahip olması” dedi.

KENDİSİ KAYBEDECEK

Rus profesör, “Türkiye’nin bu problem dolayısıyla F-35 programından çıkarılması mümkün mü? Evet. Bu olasılık dahilinde. Ancak Türkiye gibi Hindistan ve bazı Orta Doğu ülkeleri de S-400 sistemini almak istiyor. ABD hangi noktaya kadar artan talebe sahip ülkelere ambargo koyabilir? Bu ülkelerin süper güç hegemonyasına karşı serbest pazar içinde F-35’lerin muadillerini de alabileceği olasılığını düşünmemek mümkün değil. Bu da ABD’yi giderek silah pazarında dilim kaybeden ülke konumuna çeker. Rusya ya da bir başka ülkenin silahlarını almak isteyen ülkeleri cezalandırmaya çalışarak ABD kendisini cezalandırıyor” dedi.

ORTAKLIK ŞARTTI

Profesör ayrıca “Türkiye’nin de farklı alternatifleri de var. Rusya ile Ar/Ge alanında, S-500 gibi silah sitemlerinin geliştirilmesi noktasında ortaklıklar oluşturabilir. Coğrafya belirleyicidir ve Rusya ile Türkiye’nin böylesine bir coğrafyada birbirlerine yakın durmamasını sağlamak adına zorlayıcı önlemler almak çözüm sağlamaz. Yalnızca Orta Doğu’ya bakıldığında bile Türkiye ile Rusya’nın coğrafi ve tarihi mecburiyet içinde birbirleriyle ortak çalışmak zorunda oldukları net şekilde görülür. ABD’nin de sonunda bu gerçeği görüp ısrarından vazgeçeceğini düşünüyorum" dedi.

Bu kez NATO nezdinde dayatma

ABD’den Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına ilişkin bir dayatma daha geldi. Ülkenin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, F-35 jetleri almak istiyorsa Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi: “İkisini birden alamazsınız.” NATO Elçisi Hutchison CNBC televizyonuna demecinde, Rusya’yı ‘NATO’yu bölmenin ve güçsüzleştirmenin yollarını bulmaya çalışmakla’ suçladı, Türkiye’nin S-400 satın almasının da Rusya’nın ‘bu planlarının gerçekleşmesine yardımcı olacağını’ öne sürdü.