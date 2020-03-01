İdlib'deki Rus muhabirden Türkiye itirafı: Savaşın seyri değişti

Suriye'nin İdlib kentinde Rus kuvvetlerine eşlik eden Rus askeri muhabir, TSK'nın operasyonlarının ne kadar etkili olduğunu aktardı.

"SAVAŞIN SEYRİ DEĞİŞTİ"

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejimi güçlerinin saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Esed rejimi güçlerine büyük bir askeri operasyon başlattı. İdlib'deki Rus askeri muhabirin izlenimleri Türkiye'nin SİHA'lar ile yürütüğü operasyonların boyutunu gözler önüne serdi. İdlib semalarında Türk SİHA'ları görünmeye başladığı andan itibaren savaşın gidişatı farklı yönde ilerlemeye başladığını aktaran muhabir, "Bu SİHA'ların kullanılmasına baktığımızda, Türklerin paraya acımadıkları anlaşılıyor" dedi.

"ESED ASKERLERİ ANLATTI"

Rejim askerlerinin araçlarını saklamak zorunda kaldığını belirten Rus gazeteci SİHA'ların Esed rejiminin en büyük sorunlarından biri haline geldiğini söyledi. Rus gazeteci, "Hareket eden tüm konvoyları ve araçları vuruyorlar. Ön cephede Esed rejimi askerleri bunları anlattı bize" dedi.