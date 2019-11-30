Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7511
  • 6,3401
  • 271.109
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Rus keşif gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus keşif gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus keşif gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait keşif gemisi ‘Ivan Khurs’ Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Akdeniz’e doğru yol aldı.

Marmara Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na saat 10.00 sıralarında giriş yapan ‘Ivan Khurs’, saat 12.30 sıralarında Kilitbahir köyü dağındaki ‘Dur Yolcu’ yazısını önlerine geldi.

Rus keşif gemisine boğaz geçişi sırasında bir Türk sahil güvenlik botu da eşlik etti. 36 millik boğaz geçişini tamamlayan Rus keşif gemisi, Akdeniz’e doğru yol almayı sürdürüyor

(İHA)


Masterchef'e veda eden Kıvanç'tan ilk açıklama!
Hande Erçel'den sevgilisi Murat Dalkılıç'a olay mesaj!
Aleyna Tilki fotoğrafına photoshop yapınca alay konusu oldu!
Mia'yı ayda bir görsün!
'Başıma bir şey gelse ilk Acun'u ararım'
<p>Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Davuş Tepe Üs Bölgesi´nde yıldırım düşmesi sonucu Jandar

Şehit Düşen Oğlunun Tabutuna Sarılıp “Gitme” Diye Ağladı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Türk mühendisler geliştirdi: Dev projeye yerli damga

Sakarya'da yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi