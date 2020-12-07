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07 Aralık 2020 Pazartesi 09:27 | Son Güncelleme:

Rus gazeteciler adliyeye sevk edildi

Rus gazeteciler adliyeye sevk edildi
DHA

İstanbul'da İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE Merkezi'ni görüntülerken göz altına alınan Rus muhabir ve kameraman emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

İstanbul'da İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE Merkezi’ni görüntülerken göz altına alınan Rus muhabir ve kameraman emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

DHA'da yer alan haberde Rusya'daki bir haber kanalında çalışan Rus muhabir ve kameraman, İstanbul'da insansız hava aracı üretim tesislerinin çevresinde izinsiz çekim yaparken gözaltına alındı. Yanlarındaki bir Türk vatandaşı ile birlikte gözaltına alınan Rus muhabir ve kameraman emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

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