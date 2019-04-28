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  3. Rus Donanmasına ait arızalı gemi boğazdan geçti

Rus Donanmasına ait arızalı gemi boğazdan geçti

Rus Donanmasına ait arızalı gemi boğazdan geçti

Rus Donanmasına ait 911 borda numaralı ‘Ivan Golubets’ adlı arızalı gemi ‘MB-31’ adlı askeri römorkör tarafından çekilerek, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı’na giriş yapan ‘MB-31’ adlı askeri römorkör tarafından çekilen ‘911’ borda numaralı ‘Ivan Golubets’ adlı arızalı gemi, saat 12.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. 

Sahil Güvenlik botlarının refakat ettiği gemiler, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

İHA

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