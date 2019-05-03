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  3. Rus askeri kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması'na ait, 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Akdeniz'e doğru yol alan geminin, boğazdan geçişi sırasında, güvertesinde konteyner taşıdığı görüldü.

Rus Donanması'na ait, 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi, saat 07.00'de, Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen kargo gemisi, saat 09.00 sıralarında, Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen askeri kargo gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı. Rus askeri kargo gemisinin, boğazdan geçişi sırasında, güvertesinde konteyner taşıdığı görüldü.

(DHA)

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