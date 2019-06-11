Rumların Akdeniz'de yeni oyunu: Türkleri tutuklayın

Kıbrıs Rum Yönetimi’nden skandal hamle! Rum Fileleftheros gazetesinin, “Adresler ve isimler” manşetiyle verdiği habere göre Rum Yönetimi, mayıs ayından bu yana Bafın 36,50 deniz mili açığında bulunan Fatih sondaj gemisinde çalışanların bütün verilerini elde etti. Rum Dışişleri Bakanlığı da, Fatih çalışanları ve TPAO ile işbirliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında tutuklama emri çıkarılması için çalışma başlattı. Yapılan girişimler sonrasında Rum Yönetimi de, 25 kişi hakkında uluslararası tutuklama emri çıkardı.

ABD’li ve İngiliz de var

Fatih sondaj gemisinde İngiltere ile Türkiye’den personel bulunduğu ve Türkiye’nin bu aşamada, ikisi Amerikan biri Hırvat olmak üzere, sondaj konularında uzman üç şirketle işbirliği yaptığı ve bu çalışanlar ile şirket yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

'Haklarını yedirtmeyiz'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Fatih gemimizde çalışan personelimize karşı çıkarıldığı iddia edilen tutuklama tehdidi karşısında faaliyetlerimiz hiçbir aksamaya mahal vermeden devam etmektedir. Türkiye hiçbir tehdide boyun eğmeyecektir."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tutuklama kararı açık provokasyondur. Kıbrıs Türklerinin haklarının gasp edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.”

MHP lideri Devlet Bahçeli: “Doğu Akdeniz’de açıkça Türkiye’ye tuzak kurulmakta, kuyusu kazılmakta, egemenlik haklarına kastedilmektedir. Rum Yönetimi’nin tutuklama kararı çıkarması hukuksuzdur, kepazeliktir."

KKTC’den tepki: Yasa dışı hareket ediyorlar

Rumların tutuklama kararını değerlendiren KKTC Başbakanı Ersin Tatar şunları kaydetti: “Bir yasadışılık, haksızlık, hukuksuzluk yapan varsa o da bizim önerilerimizi ve haklarımızı yok sayarak anlaşmalar ve araştırmalar yapan Rum tarafıdır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve onunla işbirliği yapanlar kendi çıkarları için haklarımızı gasp etmeye çalışıyorlar. Bütün oyun, Türkiye’nin güçlenmesini engelleme ve Kıbrıs Türk halkını değerlerinden, ait olduğu milletten kopararak güdük hale getirme oyunudur.”

DIŞİŞLERİ: GEREKEN CEVABI ALACAKSINIZ

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy skandal kararla ilgili şu açıklamada bulundu: “Kıbrıs Türklerini yok sayarak ve haklarını gasp ederek hareket eden GKRY’nin bu haddini aşan kararı şayet doğru ise, bizim açımızdan hiçbir hükmü ve geçerliliği olmayacaktır. GKRY’nin sözde ulusal bir tasarrufla, böyle bir karar alması uluslararası hukukla bağdaşmamaktadır. Biz de hukuki süreçleri başlatacağız."