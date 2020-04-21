Rumlar kriz çıkarma peşinde!

Doğu Akdeniz'de tek taraflı olarak doğalgaz arayan Rum Kesimi yaptığı açıklamasında, "Yavuz'un çalışmalarının yasadışı olduğu ve derhal durdurulması gerektiği" iddia etti.

Rum Yönetimi, milli sondaj gemimiz Yavuz'un yeniden Doğu Akdeniz'e açılmasını kınadı. Rumlar, Yavuz'un Doğu Akdeniz'e yeniden gönderilmesine ilişkin Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ve Yunanistan hükümeti ile görüştü.

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Borrell'in Brüksel'de Yunan ve Kıbrıslı temsilcilerle bir araya gelerek Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerini istişare ettiğini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, cuma günü "Görevini tamamlayarak 1-2 hafta önce Güzelyurt'taki lokasyonundan Mersin Taşucu Limanı'na dönen Yavuz sondaj gemisi, bugün yeni sondaj görevi için Lefkoşa-1 hattına hareket edecek" açıklamasında bulunmuştu.