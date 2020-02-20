Rum lider Anastasiadis: Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye kimse kafa tutamıyor

Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye'nin Rusya ve NATO arasındaki gerilimi iyi değerlendirdiğini belirterek Doğu Akdeniz ve diğer ülkelerde de etkisini artırdığını belirtti.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin Suriye'de, Libya'da, Kıbrıs açıklarında ve Kıbrıs'ın Maraş bölgesinde adımlar attığına dikkat çeken Anastasiadis, uluslararası alanda ABD dahil hiçbir ülkenin Türkiye'yi karşısına almak istemediğini söyledi.

Ülkesinin yalnız bırakıldığını savunan Anastasiadis, ABD'nin Türkiye'yi Batı ittifakında tutmaya yönelik çaba sarfettiğini de ifade ederek bu politikanın Türkiye tarafından değerlendirildiğini de savundu.

FRANSA'YI ÖRNEK GÖSTERDİ

Bloomberg röportajında Türkiye'nin bölgedeki artan gücünden duyduğu paniği saklayamayan Anastasiadis, kendilerine tek somut destek veren ülkenin Fransa olduğunu belirtti.

Fransa'nın bölgede aktif rol alan tek ülke olduğu değerlendirmesini yapan Anastasiadis, şunları kaydetti:

"Fransa'nın bölgedeki güçlü varlığı, Doğu Akdeniz meselelerinde Avrupa Birliği'nin de daha aktif rol oynamasına neden olacağını umut ediyorum."

Anastasiadis'in açıklamasına eş zamanlı Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'nin Güney Kıbrıs'a bir ziyaret gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Hafta başında da Rum Kesimi ordusu ile bölgede bulunan Fransız Charles de Gaulle uçak gemisinin katıldığı ortak tatbikat düzenlendi.