Rum kesiminde Türkiye paniği! Kesenin ağzını açtılar

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Güney Kıbrıslı askeri yetkili, kısa menzilli Mistral tipi karadan havaya füzeler için aralık ayında Avrupalı silah üreticisi MBDA ile 150 milyon euroluk kontrat imzalandığını söyledi. MBDA ile ayrıca 90 milyon euro değerinde gemisavar Exocet füzesi satın almak için kontrat imzalandığı bildiriliyor.

MBDA, AFP'nin konuya ilişkin sorularına yanıt vermedi.

TÜRKİYE İHA GÖNDERMİŞTİ

Türkiye, sondaj gemileriyle Kıbrıs açıklarında doğal gaz arama çalışmaları yürütüyor. Türkiye, geçtiğimiz yıl aralık ayında sondaj gemilerine eşlik etmesi için adaya İHA ve SİHA'larını gönderdiğini duyurmuştu.

AB'DEN ANKARA'YA YAPTIRIM HAMLESİ

AB, Ankara'yı Rum Yönetiminin münhasır ekonomik bölgesindeki haklarını ihlal etmekle suçlarken, Türkiye, faaliyet alanlarının kendi kıta sahanlığı ile Kıbrıslı Türklere ait bölgeleri kapsadığını savunuyor. AB, Türkiye'nin doğal gaz faaliyetlerini kınayarak yaptırımlar için çerçeve karar almıştı.

ATİNA-TEL AVİV HATTI

Yunanistan, Rum Yönetimi ve İsrail ise geçen ay Avrupa pazarına doğal gaz sevkiyatı için deniz altından geçecek EastMed boru hattının inşasını öngören altı milyar euroluk anlaşma imzaladı. Yaklaşık iki bin kilometre uzunluğundaki EastMed boru hattıyla İsrail açıklarından çıkartılacak doğal gazın 2025 yılından itibaren Avrupa'ya ulaştırılması hedefleniyor.

DEUTSCHE WELLE