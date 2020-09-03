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  3. RTÜK'ten Netflix kararı: 'Minnoşlar' filmi katalogdan çıkarılacak
03 Eylül 2020 Perşembe 15:39 | Son Güncelleme:

RTÜK'ten Netflix kararı: 'Minnoşlar' filmi katalogdan çıkarılacak

RTÜK'ten Netflix kararı: 'Minnoşlar' filmi katalogdan çıkarılacak

RTÜK, Netflix'te yer alan çocuk istismarı görüntüleri içeren 'Minnoşlar' filmini katalogdan çıkaracak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Netflix hakkında hazırlanan rapor kapsamında çocuk istismarı görüntüleri içeren “Minnoşlar” filminin katalogdan çıkarılacağını açıkladı.

UZMAN RAPORU MASAYA YATIRILDI

Üst Kurul’da öncelikle Netflix’te 9 Eylül 2020 tarihinde yayınlanacağı duyurulan “Minnoşlar” isimli filmin fragmanında yapımın 11 yaşında bir çocuğu konu almasına karşın 18 yaş üstü yetişkin izleyicileri hedeflemesi üzerinde duruldu.

Uzman raporunda yer alan çocukların erken yaşta yetişkin yaşantısı içinde yer aldığı, istismar ve kötüye kullanım içeren bir yapımın potansiyel çocuk istismarı davranış örüntülerini ortaya çıkarabileceği değerlendirildi. 

KARAR OY BİRLİĞİ İLE ALINDI

RTÜK, müzakereler sonucunda bahse konu yapımla Netflix’in, 6112 sayılı Kanun’un 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “yayın hizmetleri….. Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez” hükmünü ihlal ettiği ve bu sebeple yayıncı kuruluşun söz konusu programı kataloğundan çıkarması gerektiğine oy birliğiyle karar verdi.

RTÜK'ten Netflix kararı: 'Minnoşlar' filmi katalogdan çıkarılacak
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