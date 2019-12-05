Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7537
  • 6,3907
  • 272.584
  • 108960
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. RTÜK Başkanı'ndan Ceren Özdemir cinayeti haberleri ile ilgili açıklama

RTÜK Başkanı'ndan Ceren Özdemir cinayeti haberleri ile ilgili açıklama

RTÜK Başkanı'ndan Ceren Özdemir cinayeti haberleri ile ilgili açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin haberlerin verilişinde hassasiyet gösterilmesini istedi.

RTÜK Başkanı Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ceren Özdemir'in canice katledilmesinin asla kabul edilebilir olmadığını vurguladı.

Cinayetin herkesi derinden yaraladığını belirten Şahin, "Haberci dostlarımız tarafından bu elim olayın veriliş şekli vicdanları tekraren kanatmaktadır. Yapılan her haberin Ceren'i sevenlerin acısını tazelediğini unutmamak gerekir." değerlendirmesinde bulundu.  

AA


Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın kaçamak tatili!
'Allah'ın emri Peygamberin kavliyle istedim'
Burak Deniz'in yeni dizisinden alacağı ücret dudak uçuklattı!
Azize dizisiyle ilgili flaş karar!
7 milyonluk lüks villasıyla gündem olmuştu... Eşi bakın kim çıktı!
<p>İngiliz polisi, dün gece Londra´dan Essex´e hareket eden trende 24 yaşındaki bir kadının, iki erk

Londra´da Trende Erkek Yolcuları Taciz Eden Kadın Gözaltına Alındı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İstanbul'un can damarları kopmuştu! Fotoğrafları ortaya çıktı

Dünyanın ilk uçan arabası seri üretime başladı! İşte fiyatı