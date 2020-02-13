RTÜK Başkanı: Yanlışta ısrar edene cezadan başka çaremiz yok

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla gerçekleştirilen “Medya Buluşmaları” toplantısında dizi film yapımcılarıyla yüz yüze temas sağladı. Toplantıda, sektörde söz sahibi dizi film yapımcılarına RTÜK’ün hassasiyetleri aktarılarak, vatandaşların tepkisini çeken görüntülere ilişkin gerekli önlemlerin alınması istendi.

RTÜK, 2019 yılında dizi filmlerdeki uygunsuz sahneler nedeniyle 6112 sayılı yasayı ihlal eden yayıncılara 44 kez idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Verilen cezaların rakamsal büyüklüğü ise yaklaşık, 3 milyon Türk lirası. İdari para cezalarının dışında ihlal tekrarı yaptığı için birden fazla ceza verilen dizilere program durdurma cezası da verildi. Üst Kurul, geçen yıl toplamda 3 kez program durdurma cezası kararı aldı.

TÜRK HALKI ŞİDDETTEN ŞİKÂYETÇİ

Dizi filmler vatandaşlar tarafından en çok şikâyet edilen yapımlar arasında başı çekiyor. Son 6 aylık vatandaş bildirimlerine bakıldığında Türk halkı en çok, “Genel Ahlak, Manevi Değerler ve Ailenin Korunması İlkesine Aykırılık” ilkesi nedeniyle şikâyette bulundu.

Alo 178 RTÜK İletişim Hattı’na yapılan yaklaşık 10 bin şikâyetin oransal dağılımına bakıldığında “Genel Ahlak, Manevi Değerler ve Ailenin Korunması İlkesine Aykırılık” kriteri yüzde 24 ile başı çekerken, “Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, baskı ve/veya istismar içeren yayın” kriteri yüzde 22.38 ile ikinci sırada, üçüncü yoğun şikâyetse yüzde 13’lük oranla “Şiddeti Özendirici veya Kanıksatıcı Yayın” başlığında yapıldı.

“DİZİ YAPIMCILARIYLA BİREBİR İLETİŞİM KURDUK”

Konu hakkında açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, dizi filmler konusunda azami hassasiyet gösterdiklerini söyledi. Televizyonlarda yayınlanan özellikle yerli yapımlarla alakalı çok titiz davrandıklarını anlatan Şahin, dizi film yapımcılarıyla birebir kurulan iletişimin faydalarını gördüklerini ancak yanlışta ısrar edenlerin de bulunduğunu ifade etti.

RTÜK’ün halkın hassasiyetlerini dikkate aldığını belirten Ebubekir Şahin, “Halkımızın talepleri doğrultusunda aşırı şiddet entrika vb. gibi uygunsuz içerikli diziler yapmak ve halkımıza bu dizileri dayatmak kabul edilemez. Halkımızın çok beğendiği ve reytinglerde hep en üst sırlarda yer alan çocuk, aile dostu, milli ve manevi değerlerimize saygılı dizilerimizin varlığını nasıl inkâr edebiliriz. 2019 yılında düzenlediğimiz Medya Buluşmalarında sektörde isim yapmış bütün yapımcılarımızı karşımıza aldık, devletimizin, milletimizin ve RTÜK’ün hassasiyetlerini anlattık.” dedi.

“YANLIŞTA ISRAR EDENE CEZADAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK”

Şahin, “Haklarını yemeyeceğim dizi film yapımcılarımız var, söylediklerimizi dikkate aldılar. Hatta bir dizi fragmanı tepki çekince aradık hem fragmanın yayınını durdurdular hem de dizi filmin ilgili bölümünde sakıncalı sahneleri kullanmadılar. Yaptıkları yanlışı kabul ederek gereğini yapan yayıncılarımıza ve dizi film yapımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Ancak, bir de yanlışta ısrar eden yasayı ihlal etmekte beis görmeyenler var. Yanlışta ısrar edene cezadan başka çaremiz yok. Milletin tepki gösterdiği konuları görmezden gelenler, 6112 sayılı yasayı takmayanlara karşı da Üst Kurul olarak gereğini yapıyoruz.” şeklinde konuştu.