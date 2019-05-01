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  3. Rol gereği kaçakçılığı önlüyorlardı kaçakçı oldukları ortaya çıktı

Rol gereği kaçakçılığı önlüyorlardı kaçakçı oldukları ortaya çıktı

Rol gereği kaçakçılığı önlüyorlardı kaçakçı oldukları ortaya çıktı

İnternette çok takip edilen bir dizinin başrol oyuncusu kaçakçılığı önleyen roldeyken gerçek hayatta da kaçakçılık yaptığı ortaya çıktı. Kayseri'de yapılan operasyonda 500 adet kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce içki kaçakçılığı suçlarına yönelik başlatılan ve 2 ay süren teknik takip çalışmaları sonucunda operasyon için düğmeye basıldı. 

Şüphelilerin Adana ve Mersin'den kaçak içki getirerek sosyal medya sitelerinde açtıkları farklı hesaplar üzerinden veya irtibatlı oldukları şahıslar aracılığıyla piyasaya sürdükleri tespit edildi. 

Teknik takip sonucu şüphelilere gerçekleştirilen 6 ayrı operasyonda bin 500 adet kaçak içki ele geçirildi.

DİZİDE ROL GEREĞİ KAÇAKÇILIĞI ÖNLÜYORLARMIŞ

Olayla ilgili A.U., M.A.D., S.B. ve A.P. gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan A.U. ile M.A.D. internette takibi çok olan ve uyuşturucu ticareti yapan, kaçakçılara karşı mücadele veren 'Bozuk Düzen' isimli dizide başrol oyuncuları oldukları belirlendi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

İHA

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