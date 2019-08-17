Robotik Yarışmada Türk takımı dünya 3'üncüsü

Uluslararası Robot Sporları Federasyonu Birliği tarafından bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Dünya Robotik yarışmasında Türkiye ilk defa dereceye girdi. Ülkemiz adına Güney Kore’nin Changwon şehrinde yarışan Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Teknoloji Takımı onlarca ülke arasından ilk üçe girmeyi başardı. Güngören Belediyesi’nin bütün ihtiyaçlarını karşıladığı öğrenciler FIRA Uluslararası Robot Olimpiyatlarında ‘İmkansız Görev’ kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Yarışmaya katılan ve belli bir deneyim seviyesinin üzerinde olan takımlar önce ikili ittifak oluşturdu. Daha sonra kendilerine verilen görevi yerine getirmek için sıfırdan 2 otonom robot tasarlayıp kodladı. Bu zorlu süreçte, bir yandan sosyal iletişim becerilerini sergileyip ortak iletişim dili kullanan yarışmacılar, ortak plan hazırlayıp proaktif düşünme, problem çözme becerilerini de ortaya koymaya çalıştı. Farklı iki ülke takımlarının bir araya gelerek oluşturduğu takımlar, imkansız görev içerisinde yar alan tasarım, program ve çözüm konularında birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştı. İmkansız görevi en kısa zamanda, en uygun şekilde yerine getiren takımlar arasında Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri dereceye girdi.

Büyük gurur yaşattılar

Güngören Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir, “Teknoloji üretip, tasarlayan bir ülke haline gelebilmemiz için neler yapabileceğimizi İmam Hatipli öğrencilerimiz göstermiştir. Bu kıymetli gençlerimizin elde ettiği başarı hikayesinin başladığı yerde kalmayacağını ve daha yükseklere taşıyacaklarına olan inancım tamdır” dedi.