Roberto Mancini: Seneye kazanırız

AKŞAM

İTALYA Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ertelenmesine ya da bu sene oynanmamasına ilişkin alınacak her türlü karara hazır olduğunu belirtti. Mancini, “Ben her türlü karara uyum sağlarım. Bugün önemli olan hastanedeki insanların sağlığını korumak. Bu şekilde insanları kaybedemeyiz. Bu yıl, Avrupa Şampiyonası’nı kazanabilirdik eğer bir erteleme olursa gelecek yıl kazanırız” diye konuştu.

HERKES EVİNDE KALSIN

Roberto Mancini, “UEFA’nın toplantısı var. O zaman bu sezonun nasıl biteceğini ve Avrupa Şampiyonası’nın ertelenip ertelenmeyeceğini hep birlikte göreceğiz. Böyle çılgınca bir şey beklemiyorduk. Önemli olan maçları durdurmayı pek çok ülkeden de önce yapmış olmak. Oyuncuların da sağlığını düşünmek gerekiyor. Bu acil durumun bir an önce bitmesini ümit ediyorum” dedi. Mancini herkese evde kalmaları tavsiyesinde de bulundu.