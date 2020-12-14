Rize'de köyde yangın: 8 ev alev aldı ekipler müdahale ediyor

Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde, öğle saatlerinde tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle 7 eve daha sıçradı.

DHA'da yer alan habere göre, köydeki vatandaşlar evlerinden çıkarken, ihbar üzerine bölgeye Rize ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevlerin köydeki diğer 15 eve sıçramaması için de yoğun çaba gösteriliyor.