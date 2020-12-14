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  • Rize'de köyde yangın: 8 ev alev aldı ekipler müdahale ediyor
14 Aralık 2020 Pazartesi 14:17 | Son Güncelleme:

Rize'de köyde yangın: 8 ev alev aldı ekipler müdahale ediyor

Rize'de köyde yangın: 8 ev alev aldı ekipler müdahale ediyor
DHA

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde tek katlı evde çıkan yangın bitişiğindeki 7 eve sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevlerin köydeki diğer 15 eve sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde, öğle saatlerinde tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle 7 eve daha sıçradı. 

DHA'da yer alan habere göre, köydeki vatandaşlar evlerinden çıkarken, ihbar üzerine bölgeye Rize ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevlerin köydeki diğer 15 eve sıçramaması için de yoğun çaba gösteriliyor.

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