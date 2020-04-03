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  3. Rize'de koronavirüs nedeniyle tedavi gören 5 kişi taburcu edildi

Rize'de koronavirüs nedeniyle tedavi gören 5 kişi taburcu edildi

Rize'de koronavirüs nedeniyle tedavi gören 5 kişi taburcu edildi

Rize'de koronavirüs nedeniyle tedavi görenlerden 5'i hastaneden taburcu edildi.

Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi görenlerden 5'i hastaneden taburcu edildi.

AA'nın aktardığı habere göre, İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kovid-19 nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gören 5 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Bu kişilerin alkışlar eşliğinde taburcu edildiği kaydedilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Allah'ın izniyle bu hastalığı hep birlikte yenerek sağlıklı yarınlara kavuşacağız."

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